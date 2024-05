Gli dà fuoco dopo una lite | riformulato capo d’imputazione per Passariello - da tentato omicidio ad omicidio doloso

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSvolta nel processo per la morte Giuseppe Tirone, il 51enne di Cervinara, deceduto in seguito alle gravi ferite riportate il 16 dicembre dello scorso anno.un litigio il vicino di casa gli aveva versato addosso della benzina e gli aveva dato. L’aggressore, Massimo, 38 anni, era stato arrestato con l’accusa die lesioni. Tironele prime cure all’ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito al Cardarelli con ustioni multiple al viso, collo e torace. Laper futili motivi degenerò nello spazio antistante il condominio di via Curielli dove i due risiedevano con le rispettive famiglie. La Procura della Repubblica di Avellino, nella persona del Pm Dott.ssa Cecilia Annecchino, ...

Un uomo di 36 anni, Julio Antonio Rosario Santos, è stato trovato senza vita in una strada del centro di Pavia . L' Omicidio è avvenuto questa mattina per mano di un amico dell'uomo, presso il quale viveva da tempo, all'interno dell'appartamento. Il ...

Oliena: condannato a 18 anni Salvatore Franceschi, uccise la madre con l’accetta - Oliena: condannato a 18 anni Salvatore Franceschi, uccise la madre con l’accetta - dopo una camera di consiglio durata poco più di tre ore, la corte d’Assise di Nuoro presieduta da Elena Meloni, a latere Luisa Rosetti, ha condannato Salvatore Franceschi, 59 enne di Oliena a 18 anni ...

Varese, aggredisce la ex e pugnala il padre di lei: arrestato un 37enne per tentato omicidio - Varese, aggredisce la ex e pugnala il padre di lei: arrestato un 37enne per tentato omicidio - È accaduto attorno alle 13 di oggi, sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile di Varese: il padre della donna è in fin di vita (foto di archivio) ...

