Giro d’Italia su Rai 2 senza telecronaca

(Di lunedì 6 maggio 2024)d'Italia 2024in onda. Lo sciopero dei giornalisti Rai proclamato per la giornata di oggi, lunedì 6 maggio 2024, porta ad una inedita messa in onda della Corsa Rosa su Rai 2. La terza tappa (Novara-Fossano) viene trasmessail racconto live delle voci di Francesco Pancani, Davide Cassani e Fabio Genovesi, tra coloro che hanno aderito all’agitazione sindacale. Ilva così in onda con le sole immagini e i rumori dei protagonisti su strada, del pubblico presente e delle troupe impiegate, tra moto ed elicotteri a riprendere la tappa. Su Rai 2, inoltre, sono saltate le consuete rubriche del TG2 (Costume & Società e Medicina 33) e la diretta con ilè scattata con circa ...

Tadej Pogacar vince la seconda tappa del Giro d’Italia . Le Pagelle di Angelo Costa.10 a TADEJ Pogacar . Sistemando i conti dopo non esser riuscito a vincere al debutto, sistema anche il Giro . Non gli rovina i piani nemmeno il brivido a una dozzina di ...

Una frazione nel silenzio. Reduci da due tappe piuttosto vivaci, il Giro d’Italia 2024 ha nella Novara-Fassano di 166 km un’occasione per gli specialisti dello sprint, anche se questo andrà verificato. Il percorso infatti non è detto che si presti ...

Arte, tripudio di colori nel nuovo volume della collezione Menarini dedicato a Veronese - ... disegnatore e colorista senza eguali - ha spiegato Villa - La ... riceve umori e messaggi d'arte dalle terre lombarde ed emiliane, ... ma che hanno rappresentato lo straordinario ruolo dell'Italia per ...

Piano City Milano 2024, inaugurazione dedicata a Ryichi Sakamoto: il programma - ...venti pezzi eseguiti nel film narrano la sua vita in musica senza ...vitale di Piano City Milano è il parco della GAM - Galleria D'... noto per la sua attività concertistica sia in Italia sia in Giappone.