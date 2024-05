Giro d’Italia 2024 - le pagelle terza tappa Benedizione Pogaca - Milan non trova la corsia giusta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio- Con un'incredibile volata, decisa al fotofinish, Tim Merlier ha vinto ladeld'Italia, la Novara - Fossano di 166 chilometri. Il belga ha beffato di un soffio all'arrivo Jonathan(Lidl-Trek) e Biniam Girmay (Intermarchè - Wanty). Tentativo nel finale di Tadejr e Geraint Thomas, che hanno guadagnato parecchi metri nello strappo poco prima del traguardo, ma i due in testa alla classifica generale sono stati ripresi a 300 metri dal traguardo. La maglia rosa resta sulle spalle dello sloveno. Domani la quarta frazione, la Acqui Terme - Andora di 190 chilometri. Ledi Angelo Costa 10 a TADEJR Unaper il. Non si ...

Va in archivio come da pronostico senza grandi scossoni in ottica Classifica generale la terza frazione del Giro d’Italia 2024 , con partenza a Novara e arrivo a Fossano dopo 166 km. Alla fine la vittoria di tappa si è decisa con una volata di ...

Merlier vince la 3^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa - Merlier vince la 3^ tappa al giro, Pogacar resta in rosa - FOSSANO (ITALPRESS) – Una volata incredibile, decisa soltanto al fotofinish. A trionfare nella terza tappa del giro d’Italia 2024 è stato Tim Merlier: il belga ha anticipato di un soffio Jonathan ...

Giro d'Italia: la Novara-Fossano regala spettacolo, Merlier trionfa in viale Regina Elena [FOTOGALLERY] - giro d'Italia: la Novara-Fossano regala spettacolo, Merlier trionfa in viale Regina Elena [FOTOGALLERY] - La Novara-Fossano non ha tradito le attese regalando piacevoli emozioni a quanti hanno sfidato la pioggia pur di assistere all'arrivo in Viale Regina Elena.

GATTI & MISFATTI. ALMENO DIRGLI UN GRAZIE - GATTI & MISFATTI. ALMENO DIRGLI UN GRAZIE - Come il diligente cronista parlamentare, faccio anch'io un rapido giro di commenti ufficiali. Quelli che non doveva farlo, in una tappa del genere il leader fa un passo indietro e lascia spazio ai ...