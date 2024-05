Giro d' Italia 2024 | altimetria - calendario e percorso di tutte le tappe

L’assolo di Tadej Pogacar sulla salita di Oropa: fora all’inizio dell’ascesa, risale in bicicletta, rimonta e stravince, mettendo tutti in fila e prendendosi di forza la maglia rosa . Per lo sloveno è la prima vittoria al Giro d’Italia , la 71a della ...

Il montepremi e il prize money completo del Giro d’Italia 2024 , in programma dal 4 al 26 maggio per tre settimane che promettono grandissimo spettacolo durante la lotta per la maglia rosa. Occhi puntati ovviamente su Tadej Pogacar, che alla prima ...

PAGELLE giro D'ITALIA 2024 Terza tappa, lunedì 6 maggio Tadej Pogacar, 7: anche oggi all'attacco. Honoré ci prova sullo strappetto che termina ai 3 km ...

Avezzano si prepara alla tappa del giro: tantissimi in bici negli eventi del week end scorso in attesa della carovana rosa ...

FOSSANO. Il primo sprint del giro d'Italia è del belga Tim Merlier, che nella volata precede di un soffio Jonathan Milan. Ma, anche in una tappa che sulla carta aveva poco o nulla da dire per la ...