Ginnastica - Bper Banca sponsor dei campionati europei di Rimini

Covid, Bassetti al ministero: “Basta bollettino, oggi è inutile e dannoso” - Covid, Bassetti al ministero: “Basta bollettino, oggi è inutile e dannoso” - (Adnkronos) – “Il bollettino Covid settimanale è oggi anacronistico, fuorviante e inutile. Basta bollettini Covid. Occorre girare pagina”. Lo scrive su X Matteo Bassetti, direttore di Malattie infetti ...

Tra Giro d'Italia e Grande Torino, Superga si colora di granata - Tra Giro d'Italia e Grande Torino, Superga si colora di granata - Giovani e meno giovani, nonni e nipoti, da Torino ma anche da varie parti d'Italia, in auto (pochi), in bici e alcuni anche a piedi, è iniziato il pellegrinaggio verso Superga di chi ha deciso ...

Il laburista Sadiq Khan confermato sindaco di Londra: è il primo a essere rieletto per il terzo mandato. Conservatori sconfitti quasi ovunque - Il laburista Sadiq Khan confermato sindaco di Londra: è il primo a essere rieletto per il terzo mandato. Conservatori sconfitti quasi ovunque - Conferma senza sorprese (ma con meno vantaggio del previsto) per il laburista Sadiq Khan come sindaco della Grande Londra, principale poltrona in palio alle elezioni amministrative in Gran Bretagna, d ...