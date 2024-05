Gerry Scotti | Mai nessuna proposta dalla Rai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) In onda su Mediaset con “La ruota della Fortuna” Torna questa sera, sulle reti Mediaset, “La ruota della fortuna” con la conduzione die Samira Lui. A Tv Blog il conduttore ha parlato del programma ma anche del futuro: “Porterò la ricetta della cara e vecchia buona torta casalinga che faceva la nonna. Il nostro desidero è quello di farla con quei sapori e cioè di portare i suoi ingredienti, quelli di Mike e credo che non si offenderà da lassù se gli do del nonno, d’altronde oggi avrebbe appunto 100 anni, il tutto con il massimo rispetto per la liturgia del gioco”. Sulla durata del format: “Per ora faremo un mese appunto per la ricorrenza del centenarionascita di Mike. E’chiaro che anche per noi è una bella prova per vedere se dopo tanti anni La Ruota della Fortuna, con i suoi meccanismi assolutamente vintage, ...