Geppi Cucciari vai a fan**lo La risposta della conduttrice di Splendida Cornice strappa applausi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Gli haters, si sa, sono uno croce per chiunque bazzichi i social. Spesso hanno profili fake, si nascondono dietro le tastiere per sentenziare, insultare e improvvisarsi tuttologi. Ne sanno qualcosa gli artisti del mondo dello Spettacolo che, ad ogni, concerto o apparizione televisiva vengono giudicati senza appello. Spesso con epiteti ingiuriosi o battute vagamente ironiche. Ne sa qualcosache ha dovuto rispondere ad un commento ferocissimo su un momento intenso accaduto durante l’ultima puntata di “” su Rai 3. Lainfatti ha letto un monologo intenso tratto dal libro postumo “Ricordatevi come mi pare” di Michela Murgia, scomparsa lo scorso 10 agosto. Un utente di X ha ripreso il commento del giornalista Nicola Porro: “Un monologo...