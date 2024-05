Genova - gli anarchici protestano per gli arrest - devastato il centro della città e palazzo Tursi

(Di lunedì 6 maggio 2024) La facciata di, sede del Comune di, è stata ricoperta dalle scritte, in gran parte insulti e minacci al sindaco Marco Bucci, nel corso del corteo organizzato in solidarietà degli otto antagonistiati nella notte tra venerdì e sabato davanti all’ex Latteria occupata di stra

A Genova presto un nuovo accosto per le navi di ultima generazione - A genova presto un nuovo accosto per le navi di ultima generazione - genova Repubblica 06-05-2024 07:30 CRONACA Torre Piloti, la denuncia dell'Avvocatura di Stato :"Anomalia il mancato processo per i certificati falsi". E' l'inchiesta che coinvolge Rina, Capitaneria e ...

Scritte e minacce sui muri di palazzo Tursi dopo il corteo antagonista - Scritte e minacce sui muri di palazzo Tursi dopo il corteo antagonista - Insulti rivolti principalmente alle forze dell'ordine, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di genova Marco Bucci, ma anche qualche minaccia: sono le scritte comparse ...

Palazzo Tursi imbrattato con slogan e minacce, Toti: “Cancelliamo le scritte e alziamo il livello del dibattito” - palazzo Tursi imbrattato con slogan e minacce, Toti: “Cancelliamo le scritte e alziamo il livello del dibattito” - “A genova ma anche in tutto il Paese si moltiplicano i gesti di intolleranza verso le istituzioni in un clima d'odio sempre più crescente. Ma noi non ci faremo intimidire. Con le armi della democrazia ...