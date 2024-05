Gen V | non ci sarà alcun recasting per il ruolo di Chance Perdomo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 6 maggio 2024), l’interprete di Andre Anderson di Gen V, nonsostituito per la seconda stagione dello spin-off di The Boys. A comunicare questa notizia sono gli stessi produttori della serie Gen V affermando che: “Nessuno può sostituire“, concludendo dicendo: “Ci siamo presi il tempo e lo spazio per rielaborare le trame della seconda stagione mentre inizieremo la produzione a maggio“.è scomparso tragicamente lo scorso marzo a soli 27 anni in un incidente motociclistico, evento che ha sconvolto tutti i fan della serie e i produttori: “Non riusciamo a capacitarci di questa cosa. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui,era sempre affascinante e sorridente, un’entusiasta forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni ...