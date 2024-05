Gaza - l’annuncio di Hamas | Accettato l’accordo di cessate il fuoco Ma l’Idf | Continua l’operazione su Rafah

(Di lunedì 6 maggio 2024) Da una parteche accetta la proposta di tregua, dall’altrache assicura comesuè tutt’altro che archiviata. Anche con i recenti sviluppi, Israele si sta preparando «alla possibilità deldi terra a», dopo l’evacuazione dei civili per cui valgono ancora le disposizioni di spostamento annunciate questa mattina. Ha garantito il portavoce militare Daniel Hagari riferendosi aldisull’accettazione delproposto dai mediatori. «Esaminiamo ogni risposta molto seriamente ed esauriamo ogni possibilità sui negoziati e il ritorno degli ostaggi alle loro case il più rapidamente possibile come compito centrale. Al tempo stesso – ha proseguito – continuiamo e continueremo ad ...

Hamas denuncia che più di 70 palestinesi sono stati uccisi e 250 feriti in un attacco israeliano contro persone in attesa di aiuti alimentari vicino a al-Rashid Street, a sud di Gaza City questa mattina. A riporta la notizia è Al Jazeera. I morti ...

Il cessate il fuoco di sei settimane in cambio della liberazione di 40 ostaggi. È questo il nodo dei negoziati di Doha , in Qatar, tra Israele e Hamas. Ma i colloqui saranno lunghi e articolati: dureranno almeno due settimane , secondo quanto ...

Metropolis/554 - Non è la Rai. Chi non fa più le domande Con Castelletti, Cattaneo, Di Feo, Garimberti, Paci, Ruotolo e Schianchi (... - Poi Hamas fa sapere che accetta la tregua: l'Idf si fermerà Putin fa 'esperimenti nucleari' alle porte dell'Ucraina, siamo a un passo dall'incidente con la Nato Ne parliamo con Francesca ...

Hamas accetta un accordo per la tregua, Israele nega: non sono i termini concordati - ...dell'Idf le vittime innocenti sono un rischio calcolato L'annuncio dell'invasione È dunque evidente che il premier Netanyahu ha fatto una scelta calcolata per fare pressione sui negoziatori di Hamas ...