Gaza - Israele pronta invadere Rafah | l’esercito chiede alla popolazione di cominciare a spostarsi

Roma, 6 maggio 2024 – Sedici persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano a Rafah, colpiti il campo profughi di Yebna e la zona di Al Salam. L'Algeria ha chiesto per martedì prossimo una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per discutere delle Fosse comuni ... Continua a leggere>>