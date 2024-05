Gaza - Hamas accetto l’accordo sul cessate il fuoco | per Israele è il solito trucco

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ci sono nuovi sviluppi importanti nel conflitto in Medioriente, conche ha annunciato di avere accettato la proposta diilarrivata dai mediatori di Egitto e Qatar. Più nel dettaglio, Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di, ha riferito in una telefonata al primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e al ministro dell’intelligence egiziano Abbas Kameai, che il gruppo da lui rappresentato è disponibile a porre fine a sette mesi di guerra con. Da Tel Aviv, dopo un iniziale silenzio, sono arrivati i primi commenti che dimostrano che lo Stato ebraico non creda alle parole dell’avversario.dice sì alilL’annuncio del consenso disul ...

