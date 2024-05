Gåte all’Eurovision 2024 - chi è la band della Norvegia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Laha scelto iper rappresentare il Paese. Il brano presentato sul palco è Ulveham. Questa notizia ha ovviamente generato un certo clamore intorno alla, di cui vi parliamo nel dettaglio di seguito. Chi sono iNon gli ultimi arrivati, questo occorre dirlo. La storia deiha infatti avuto inizio nel 1999. Per quanto una certa generazione (chi ha detto Millennial?) possa pensare fosse l’altro ieri, da allora sono trascorsi 25 anni. Formatisi a Trøndelag, hanno attraversato differenti fasi. Ciò vuol dire che la loro formazione non è sempre stata quella attuale. Una certa stabilità sotto questo aspetto è stata raggiunta nel 2017, con Gunnhild Sundli alla voce. Lei è la frontman fin dai primi anni. Artista classe 1985 nata a ...

Gate all'Eurovision 2024, chi è la band della Norvegia - La Norvegia ha scelto i Gate per rappresentare il Paese all' Eurovision 2024 . Il brano presentato sul palco è Ulveham . Questa notizia ha ovviamente generato un certo clamore intorno alla band, di cui vi parliamo nel dettaglio di seguito. Chi sono i Gate. ...

Eurovision 2024: i Gåte sbarcano in Italia a dicembre - I Gåte all'Eurovision 2024 I Gåte , 25 anni di esperienza sui palchi, sono Gunnhild Sundli (voce), Gjermund Landrø (basso, cori), Kenneth Kapstad (batteria) and Magnus Børmark (chitarra, tastiere). ...