Gasperini shock | Recupero Fiorentina? Non l’abbiamo fermata per un CODICE GIALLO

Gasperini precisa: "E' successo un qualcosa di drammatico, non era un codice giallo" - gasperini precisa: "E' successo un qualcosa di drammatico, non era un codice giallo" - Gian Piero gasperini ha parlato del recupero contro la Fiorentina, partita rinviata a causa del malore che portò alla dipartita del dirigente Joe Barone.

Galli: "Scudetti Napoli e Milan Li ha persi l'Inter. Conte-De Laurentiis e retroscena Gasperini" - Galli: "Scudetti Napoli e Milan Li ha persi l'Inter. Conte-De Laurentiis e retroscena gasperini" - Certo, lui sarebbe una garanzia di programmazione. Chi lo prende sa che deve spendere". Sull'Atalanta: "gasperini era a un passo dall'addio prima di un match a Napoli, schierò tutti i giovani, ...