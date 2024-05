Gasp | La partita di oggi difficile da preparare mentalmente - più del Marsiglia

“Questa partita per noi era la più difficile da preparare, perché era un impegno in cui avevamo tutto da perdere. La Salernitana è comunque una buona squadra, nonostante la retrocessione. Non esistono partite facili e noi abbiamo avuto il demerito ...

Pagina 2 | Gasperini: "Roma Nostre partite rinviate per motivi seri, non per un codice giallo" - Pagina 2 | Gasperini: "Roma Nostre partite rinviate per motivi seri, non per un codice giallo" - L'allenatore dell'Atalanta mette in mezzo il dolore al petto accusato da N'Dicka durante la partita con l'Udinese ...