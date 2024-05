(Di lunedì 6 maggio 2024) "Laavanzata danon corrisponde al dialogo che ha avuto luogo finora con i mediatori e". Lo ha detto il ministro del Gabinetto di guerra Bennyconfermando che la squadra negoziale sta esaminando il testo.ha poi detto che "l'operazione a Rafah è parte integrante del nostro impegno e dei nostri sforzi per riavere i nostri ostaggi e cambiare la realtà della sicurezza nel sud".

Gantz, la proposta di Hamas presenta lacune significative - gantz, la proposta di Hamas presenta lacune significative - "La proposta avanzata da Hamas non corrisponde al dialogo che ha avuto luogo finora con i mediatori e presenta lacune significative". Lo ha detto il ministro del Gabinetto di guerra Benny gantz ...

Hamas accetta la proposta di cessate-il-fuoco, Rafah in bilico - Hamas accetta la proposta di cessate-il-fuoco, Rafah in bilico - Hamas dice di aver accettato la proposta di cessate-il-fuoco di Egitto e Qatar. Una notizia che arriva poche ore dopo l'ordine israeliano di evacuare Rafah est e permettere così l’invasione ...

Gantz frena sull’accordo per gli ostaggi con Hamas - gantz frena sull’accordo per gli ostaggi con Hamas - Mag 4, 2024 M.O. Milano, 4 mag. (askanews) – Il ministro israeliano Benny gantz ha detto che Hamas non ha ancora dato una risposta ufficiale alla proposta egiziana di un accordo sugli ostaggi, e se Ha ...