Galeone | 'Thiago Motta? Resti al Bologna Xabi Alonso sta copiando il mio Pescara'

Juventus, per Criscitiello inizia l'era Giuntoli con Thiago Motta e almeno 5 innesti - Juventus, per Criscitiello inizia l'era Giuntoli con Thiago Motta e almeno 5 innesti - Si guarda infatti anche al comparto difensivo, laddove il club segue Calafiori del Bologna e Buongiorno del Torino, e a quello offensivo, laddove la società attenziona Anthony Martial, in scadenza di ...

Cor. Bo – Galeone su Motta: “Thiago è un predestinato, Bologna non si lascia per nessuno in Italia” - Cor. Bo – galeone su Motta: “Thiago è un predestinato, Bologna non si lascia per nessuno in Italia” - Durante un'intervista, l'ex allenatore ha espresso il suo parere su Thiago Motta e sul suo Bologna, complimentandosi con il tecnico italo-brasiliano per i risultati raggiunti finora. "Motta ha dato un ...

Galeone consiglia Thiago Motta: «Non lasci Bologna per altri club. Non mi stupisce che dopo la Juve…» - galeone consiglia Thiago Motta: «Non lasci Bologna per altri club. Non mi stupisce che dopo la Juve…» - galeone parla di Thiago Motta e del possibile futuro dell’allenatore: il consiglio all’attuale tecnico del Bologna Al Corriere di Bologna, così Giovanni galeone ha parlato di Thiago Motta, tecnico del ...