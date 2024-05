Gaeta Visita degli studenti dell’istituto nautico Caboto all’Ufficio delle Dogane di Napoli

(Di lunedì 6 maggio 2024)– L’Ufficiodi, nell’ambito della Convenzione per i percorsi per l’acquisizionecompetenze trasversali ed ai fini dell’orientamento, recentemente sottoscritta con l’istituto“G.” di, ha organizzato, per gli, unastudio presso l’Ufficiodi1. Larappresenta l’ultimo step del programma formativo avviato L'articolo Temporeale Quotidiano.

Gaeta – “170 anni per il mare…oltre il mare” : è il titolo dell’evento in programma venerdì 10 maggio, a partire dalle 9.30, presso il cinema- teatro “ Ariston ” di Gaeta , dove farà tappa uno degli eventi previsti dal locale Istituto nautico “Giov anni ...

Evo Yachts per la prima volta al Salone nautico di Venezia - Evo Yachts per la prima volta al Salone nautico di Venezia - La prima partecipazione di Evo Yachts a questa edizione del Salone, in programma dal 29 maggio al 2 giugno presso lo storico Arsenale, fa parte della strategia di esplorazione ed espansione del brand, ...

Soccorso alpinistico a Gaeta presso la Montagna Spaccata: tre i rocciatori salvati - Soccorso alpinistico a gaeta presso la Montagna Spaccata: tre i rocciatori salvati - Le squadre di terra dei Vigili del Fuoco, supportate dal nucleo nautico e dall'elicottero Drago 159 del reparto volo di Ciampino, hanno coordinato il salvataggio ...

Rocciatori in difficoltà alla Montagna Spaccata, lo spettacolare recupero - Rocciatori in difficoltà alla Montagna Spaccata, lo spettacolare recupero - Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in salvo tre rocciatori rimasti bloccati su una falesia lungo la parete rocciosa di Monte Orlando, ...