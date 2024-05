Fuori da lì subito Amici 23 - ennesima bufera su Holden Critiche pesanti | Che figura di m**a

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Chedi m***”.su: “da lì?”. Non si placano lenei confronti dello studente dell’accademia di Maria De Filippi. A dire la sua, questa volta, è un ex storico del programma: Luca Jurman. Lo stesso, professore di canto, ha ripreso spesso gli allievi del programma,e dentro il contesto del format. Lo abbiamo visto spesso, sopratutto nei periodi di Sanremo, a fare delle dirette social giudicando le performance degli artisti. >> “Perché non gli dicono niente?”.23, scoppia il caso su: “Sorprende non poco” Luca Jurman poi è famoso per non avere troppi peli sulla lingua e riguardo, uno dei possibili vincitori dell’edizione 2023 del programma, ha ...