Frittelle alla mediterranea | le preparo in pochi minuti e cuociono in forno

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lesono una delizia che piace a tutta la famiglia e sono perfette da preparare quando si èricerca di un pasto veloce e gustoso per cena. Puoi variare la farcitura unendo olive, capperi, acciughe e tanto altro a tuo gusto e piacimento, noi oggi vi lasciamo la ricetta con un gusto tutto mediterraneo. Per ogni dettaglio troverete la video ricetta a fine articolo. Ingredienti e procedimento: Per realizzare queste, avrai bisogno di: Un pizzico di sale 1 cucchiaino di lievito istantaneo 80 ml di acqua 3 – 4 foglie di basilico fresco 100 gr di ricotta 1 uovo 2 cucchiai di grana grattugiato 1 cucchiaino di pepe 150 gr di farina 10 pomodori ciliegini Provola o scamorza quanto basta Un pizzico di origano Ecco come preparare le: In una ...