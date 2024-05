Fratellino - l’Africa che non conosciamo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Esiste un’Africa che non, che non ci raccontano. Un’Africa attraversata ogni giorno, tra fame, sete, dolore, speranza, condivisione. Un’Africa ricca di culture e popoli diversi, di cui spesso diffidiamo, da cui spesso ci allontaniamo. Ho cercato a lungo un libro che spiegasse in maniera cruda, essenziale e breve la marcia che migliaia di africani affrontano ogni giorno per raggiungere l’Europa. Volevo un libro che mi raccontasse in prima persona la cultura, i popoli di questo continente, che mi aprisse una finestra su una terra magnificamente vasta e che spesso tendiamo a sminuire con un banale “Quello là? Ah, viene dal”. Sì, ma da quale dei cinquantaquattro Paesi che la compongono? Dieci in più dell’Europa, tra l’altro.30 221 532 km², l’Europa arriva a malapena a poco più di 10 milioni km².Non è possibile fare di tutti gli ...

