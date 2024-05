Fratelli d’Italia presenta lista e sede elettorale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladita ieri pomeriggio nel corso dell’inaugurazione della. Nella squadra spiccano le conferme dei tre esponenti del partito uscenti e alcuni innesti pesanti. Marco Cesaro (nella foto), assessore all’Urbanistica uscente, classe 1972, avvocato e con una lunga militanza nella destra a partire da Alleanza nazionale sarà capo. Dietro di lui Giuseppe Galligari, 45 anni, avvocato e capogruppo uscente. Terza Tiziana Filena, anche lei consigliere uscente e imprenditrice nel settore assicurativo. Seguono i candidati in ordine alfabetico: Giuseppe Allegretti, geometra e militante di Fdi di lungo corso; Paride Apostolico. Segue Gian Luigi Aquilini, Cecilia Bellini, Alessandro Benfante, dipendente delle Ferrovie dello Stato, Gianni Biribao, dipendente e ...

Con il 27,2% delle intenzioni di voto il partito della premier aumenta il consenso rispetto alle elezioni del 2022. A seguire il Pd al 21,3% e il M5S che si at testa al 15,8% A 5 settimane d alle elezioni Europee , Fratelli d’Italia si conferma il ...

Cultura, il governo assegna al sud 51 milioni. Iannone (FdI): "Sangiuliano crea opportunità e De Luca vorrebbe distruggerle" - Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania. PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp ! Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

'Insieme per Gornate si rinasce' si presenta, Poretti: "Mi ha convinto questa squadra" - "Gornate ha voglia di cambiare" hanno messo in risalto i politici presenti in sala: Andrea Cassani coordinatore provinciale della Lega , Marco Colombo di Fratelli d'Italia e Simone Longhini ...