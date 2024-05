FOTO In 5 malviventi mettono a segno un furto al Tabacchi - portati via danar - gratta e vinci e sigarette

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ingenteai danni di un negozio diè stato messo aquesta notte, in località Borgo Carillia, nel comune di Altavilla Silentina. Un gruppo di cinque, approfittando dell’orario di chiusura, hanno tagliato e sfondato la saracinesca con un flex e si sono addentrati nel negozio, portando via oggetti,e valori di vario genere, per un bottino di diverse migliaia di euro. A dare l’allarme, i vigilanti della sicurezza che di passaggio dinanzi l’attività commerciale, hanno inseguito iscappati con il bottino a bordo di una macchina, fino a quando i ladri hanno fatto perdere le proprie tracce nella Piana del Sele. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di ...

