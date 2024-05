Focris Saronno - intervento con Superbonus non convince i sindaci di Cogliat - Misinto e Ceriano Laghetto

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il piano di riqualificazione della casa di riposo gestita danondie,, che hanno scritto una lettera al presidente della fondazione, chiedendo di vederci chiaro sull’operazione in corso. La vicenda riguarda undi riqualificazione dell’immobile di via Volpi a, nel quale trovano ...

focris saronno, intervento con Superbonus non convince i sindaci di Cogliate, Misinto e Ceriano Laghetto - Il piano di riqualificazione della casa di riposo gestita da focris a saronno non convince i sindaci di Cogliate, Misinto e Ceriano Laghetto, che hanno scritto una lettera al presidente della ... Continua a leggere>>

focris, Barcellini illustra il bilancio 23 che “consente di guardare al futuro con fiducia e ottimismo” - saronno - Riceviamo e pubblichiamo integralmente l'intervento del presidente del cda focris Stefano Barcellini in merito all'approvazione del bilancio ... Continua a leggere>>

La focris festeggia Laura Biella che va in pensione - Un video, fiori e tanti ricordi "Il Fotoclub di saronno, che in focris si sta impegnando a realizzare un progetto con gli ospiti, l’ha omaggiata con un video di saluto che ha osservato in prima fila ... Continua a leggere>>