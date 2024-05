Firenze - al quarto giorno termina la protesta | Leonardo Moretti è sceso dalla gru

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 –, al, ladi. Il 61enne residente in Umbria che si era arrampicato a 30 metri di altezza per manifestare contro presunti soprusi subiti dal sistema giudiziario, èstamanigru davanti al Palazzo di Giustizia nel quartiere Novoli, a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno aiutato nella discesa. L'uomo, per una vicenda giudiziaria che si trascinerebbe da tanti anni, ha affermato di aver subito un ingiusto trattamentomagistratura, rilanciando la sua innocenza: da quanto emerso nei giorni scorsi sarebbe stato condannato in via definitiva a cinque anni. Pernei ...

World Relays 2024, l’Italia stacca il quarto pass olimpico: la 4×100 femminile vola a Parigi - World Relays 2024, l’Italia stacca il quarto pass olimpico: la 4×100 femminile vola a Parigi - L’Italia stacca la quarta qualificazione su cinque gare disputate ... Irene Siragusa si lancia come nei giorni migliori, divora la curva incurante di tutto e consegna il testimone al comando ...

Il Giro d'Italia a Genova, ecco come cambia il traffico da domani - Il Giro d'Italia a Genova, ecco come cambia il traffico da domani - GENOVA - Chiusure già dalla mattina presto, stop al traffico in molte vie della città e divieti di sosta in ogni angolo: è quello che succederà mercoledì 8 maggio per la partenza della quinta tappa ...

Nel giorno dell'addio di Masucci, Pisa e SudTirol dicono addio ai playoff. Gli highlight - Nel giorno dell'addio di Masucci, Pisa e SudTirol dicono addio ai playoff. Gli highlight - Niente playoff per Pisa e Sudtirol, le due squadre nello scontro diretto non vanno infatti oltre al pari e vedono scappare via Brescia e Sampdoria. L’andamento.