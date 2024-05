Fiorentina - Commisso | Il Franchi è un problema Mancano 100 milion - faremo valere i nostri diritti

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Ilè un, c’è preoccupazione. Il risultato ben chiaro degli incontri avuti con Abodi e Nardella è che completare il restyling serviranno almeno centoi di euro. Nella prossima stagione i posti non saranno più di 22.000 però si potrà continuare a giocare nello stadio di Firenze. Per iniziare i lavori è necessario avere la certezza che i soldi ci sono e ripeto che100i. Non sappiamo neanche cosa succederà dopo la stagione 2024/2025”. Lo ha detto il presidente della, Rocco, parlando ai canali ufficiali del club della vicenda dello stadio: “L’avvio dei lavori di riqualificazione dello stadio, senza tutti i fondi certi per completare il progetto, arreca un ...

