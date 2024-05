Finti ispettori della guida del Gambero | cari ristoratori non fidatevi degli scrocconi piccolo vademecum

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 6 maggio 2024) Riflettendo sull'utilità o no di scrivere per l'ennesima volta in merito a una delle più fastidiose e disturbanti prassi di una certa categoria di sedicenti critici gastronomici, ci è sembrata lì per lì una puntualizzazione pleonastica. C'è ancora chi cede al ricattoForchetta in cambio di cene e bottiglie e offerte? E soprattutto, c'è ancora chi questo ricatto lo pratica, sistematicamente e sfacciatamente, immaginando che nessuno a un certo punto vuoti il sacco? Evidentemente, sì (vedi screenshot sotto, di qualche giorno fa). E allora,chef, patron, managerristorazione, pr e professionisti del settore a qualsiasi titolo, ecco qualche utile precisazione su come funziona fare le guide delRosso, di ristoranti, pizzerie o bar che siano. Oggi. Le visite si effettuano in totale anonimato Ci piace ...