(Di lunedì 6 maggio 2024) Lido di Camaiore, 6 maggio 2024 – Unadi 63 anni è finita con loin unin via dell’Arginvecchio, vicino all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. In base alle prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un malore. Laè stata portata inal pronto soccorso del Versilia dove è stata stabilizzata. Sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. Avvertite anche le forze dell’ordine.

Finisce con lo scooter in un fosso, donna in gravi condizioni - Finisce con lo scooter in un fosso, donna in gravi condizioni - Lido di Camaiore, 6 maggio 2024 – Una donna di 63 anni è finita con lo scooter in un fosso in via dell’Arginvecchio, vicino all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Al momento non è chiara la ...

Fano, donna investita sulle strisce da una 18enne in scooter: paura alle 8 in viale Buozzi - Fano, donna investita sulle strisce da una 18enne in scooter: paura alle 8 in viale Buozzi - FANO Investita da un motorino, ieri poco prima delle 8 in viale Buozzi a Fano, una donna di 52 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Le conseguenze dell’urto ...

Alla Darsena Borghese una mostra sulla marineria e la toponomastica fanese: il 4 maggio l'inaugurazione - Alla Darsena Borghese una mostra sulla marineria e la toponomastica fanese: il 4 maggio l'inaugurazione - L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia A.N.M.I. di Fano è lieta di invitare la cittadinanza all'inaugurazione della mostra a cura dei soci dell'Associazione stessa, dal titolo "La marineria tra le ...