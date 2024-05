Filippo Boni ha vinto in Puglia il Premio Nazionale Samadi 2023

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arezzo, 6 maggio 2024 – “Attraverso le sue opere letterarie s’impegna instancabilmente da anni, con scuole e giovani in tutta Italia, nell’opera di divulgazione scientifica di protagonisti minori del ‘900 spesso ingiustamente dimenticati dalla grande storia, ma parte integrante di essa”. Lo scrittore valdarnese, 43 anni, ieri sera nella bellissima cornice di Palazzo Martini della città di Oria (Brindisi), in, ha ricevuto il prestigiosogiunto alla XIV Edizione (organizzato da Taberna Libraria Latiano) e che ha visto nelle scorse edizioni tra i premiati anche Franco di Mare, Franco Arminio, Marino Bartoletti e molti altri scrittori italiani. Un riconoscimento molto importante quello ricevuto dallo scrittore, poiché non premia solo le sue ...

