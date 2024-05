Fezzanese - sconfitta che non pesa La salvezza era già conquistata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Chisola 51 CHISOLA: Montiglio (55’ Cecchetto), Naso (55’ Ponsat), Degrassi, Ruscello, Benedetto, Montenegro, Bauco (55’ Rizq), Di Lernia, Suazo (55’ Viano), La Marca, Trimarchi (64’ De Riggi). A disp. Lancellotti, Conrotto, Rosano, Nisci. All. Ascoli.: Angeletti (77’ Gaggini), Selimi, Gabelli, Del Bello, Santeramo, Beccarelli (75’ Salvetti), Zarrouki (59’ Lazzoni), Cantatore (46’ Cecchetti), Lunghi, Bruccini, Scieuzo (57’ Roncarà). A disp. Giampieri, Banti, Guelfi, Bianchi. All. Rolla. Arbitro: Lacerenza di Barletta (assistenti Caricati di Conegliano e Scaldaferro di Vicenza). Marcatori: 8’ Suazo, 12’ Trimarchi, 78’ Lunghi, 83’ La Marca, 85’ e 93’ (rig.) Rizq. VINOVO – Troppe assenze per lache chiude il girone A di serie D con una. I ragazzi di Cristiano Rolla ...