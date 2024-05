Fatebenefratelli - giornata di visite colon-proctologiche gratuite 

Il Fatebenefratelli di Milano sperimenta il “Medical Coaching” per donne con tumore alla mammella - Il fatebenefratelli di Milano sperimenta il “Medical Coaching” per donne con tumore alla mammella - Il fatebenefratelli di Milano sperimenta il “Medical Coaching” per donne con tumore alla mammella Milano- Al via all’Ospedale fatebenefratelli di Milano la sperimentazione di un servizio gratuito di ...

Al Fatebenefratelli percorso di accompagnamento al parto e alla nascita - Al fatebenefratelli percorso di accompagnamento al parto e alla nascita - Comunicato stampa – Ufficio stampa Ospedale fatebenefratelli di Benevento De Blasio: “Aiuta la coppia a ridimensionare le proprie paure e a non sentirsi sola“ È ripartito all’Ospedale Sacro Cuore di G ...

Aggredisce infermiera al Fatebenefratelli: denunciata 50enne - Aggredisce infermiera al fatebenefratelli: denunciata 50enne - Poco prima una 50enne incensurata avrebbe aggredito con calci e spintoni l'infermiera del pronto soccorso tentando di accedere all'interno dell'area riservata al personale sanitario. Il motivo ...