(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Telemedicina, scelta del medico, consegna di farmaci e dispositivi a domicilio, somministrazione dei vaccini: le farmacie si apprestano a vivere un'importante trasformazione grazie al recente disegno di legge sulle, varato a fine marzo dal Consiglio dei ministri. La proposta legislativa, se approvata, introdurrà una serie di cambiamenti significativi nel settore. Per districarsi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

(Adnkronos) – “Auspichiamo che l’iter parlamentare del cosiddetto ‘Ddl semplificazioni ’ consenta di rivedere la norma che prevede l’implementazione delle analisi cliniche in farmacia, perché rappresenta una scelta che non rispetta i requisiti ...

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - “Auspichiamo che l’iter parlamentare del cosiddetto ‘Ddl semplificazioni ’ consenta di rivedere la norma che prevede l’implementazione delle analisi cliniche in farmacia, perché rappresenta una scelta che non ...

Tg1 e Tg2 vanno in onda con servizi e collegamenti in diretta: il sindacato di destra Unirai boicotta lo sciopero dei giornalisti - Tg1 e Tg2 vanno in onda con servizi e collegamenti in diretta: il sindacato di destra Unirai boicotta lo sciopero dei giornalisti - Era il giorno dell’annunciato e atteso sciopero dei giornalisti Rai per protestare contro “il controllo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, ...

Farmacia dei servizi, guida Consulcesi su novità ddl Semplificazioni - farmacia dei servizi, guida Consulcesi su novità ddl semplificazioni - Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) – Telemedicina, scelta del medico, consegna di farmaci e dispositivi a domicilio, somministrazione dei vaccini: le farmacie si apprestano a vivere un'importante trasfor ...

Salviamo Toomaj Salehi! Ci sono rapper che alzano la voce senza collane e denaro - Salviamo Toomaj Salehi! Ci sono rapper che alzano la voce senza collane e denaro - Su queste stesse pagine ho affrontato molto spesso il tema della libertà di parola in musica, attaccando in maniera decisa le persecuzioni giudiziarie che, ad esempio, sta subendo il rapper Pablo ...