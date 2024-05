Fabio Limido - padre ucciso a coltellate per aver cercato di difendere la figlia fregiata dall' ex L' aggressore aveva il divieto di avvicinamento

Sfregia l’ex con il coltello e uccide il padre intervenuto per difendere la figlia: la donna è in gravi condizioni - Sfregia l’ex con il coltello e uccide il padre intervenuto per difendere la figlia: la donna è in gravi condizioni - La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata e nelle prossime ore sarà sottoposta a un intervento chirurgico.

La moglie della vittima: «Hanno massacrato mio marito e mia figlia». Gli amici: «Una tragedia annunciata» - La moglie della vittima: «Hanno massacrato mio marito e mia figlia». Gli amici: «Una tragedia annunciata» - rabbia tra i residenti di via limido dopo l'omicidio di Fabio limido e il ferimento della figlia Lavinia da parte dell'ex marito di lei. Le persone vicine alla famiglia: «Tre anni di avvisaglie. A ...

Varese: morto il 71enne accoltellato dall'ex compagno di sua figlia - Varese: morto il 71enne accoltellato dall'ex compagno di sua figlia - E' deceduto il geologo 71enne Fabio limido, accoltellato dall'ex compagno di sua figlia Lavinia a Varese. A ucciderlo è stato il 40enne Marco Manfrinati, 40 anni, ex avvocato, che prima di ...