Fabbri - sapore d’Italia nel mondo Il re delle amarene cresce del 20%

(Di lunedì 6 maggio 2024) DALLA SEDE PRODUTTIVA di Anzola dell’Emilia, nel Bolognese, fino a Borgo Panigale, in via Emilia Ponente, terminando sotto le Due Torri, ci sono tre vasi in ceramica, bianchi e blu, che rappresentano il fiore all’occhiello di un’azienda nata e cresciuta nel territorio emiliano. Un boccione iconico, che ha varcato i confini di tutto il, ma che solo a Bologna significa casa e legame. Non ha bisogno di presentazioni il simbolo per eccellenza di1905, re, che quasi un mese fa ha aperto il suo primo negozio monomarca proprio nel cuore della città. "All’ombraDue Torri – racconta Carlotta(nella foto sopra), rappresentante della quinta generazione al timone dell’azienda – Un progetto importante, al quale abbiamo lavorato tanto, purtroppo rallentato ...