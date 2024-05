Fa canyoning e resta bloccato nel torrente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Stavano praticando il loro sport preferito, il, tra le forre e i laghetti delAnia, nel comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Purtroppo, nella tarda mattinata di ieri qualcosa è andato storto per i tre giovani che si sono trovati in forte difficoltà in un tratto del percorso dove la portata dell’acqua era troppo elevata per una discesa in sicurezza. Due di loro sono riusciti a passare incolumi, mentre un terzo, un grossetano di 34 anni, è rimastosopra la cascata. L’uomo è stato soccorso dalla squadra dei tecnici del Sast e dall’elisoccorso regionale La squadra, però, una volta raggiunta la persona in difficoltà, è riuscita in autonomia a spostarla tramite manovre di recupero verso l’alto e l’intervento, perfettamente riuscito, si è concluso intorno alle 15.