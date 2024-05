F1 - GP Miami | c’è un vincitore inaspettato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si chiude con il GP diil weekend americano di F1 che ha visto per la prima volta in carriera trionfare Lando Norris su McLaren al termine di una gara pazza Dopo la Gara Sprint andata in scena nella giornata di sabato, oggi si è disputato l’attesissimo GP divalido per il sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Ad esultare al traguardo della bandiera scacchi è stato il pilota della McLaren Lando Norris che conquista così la sua prima vittoria in carriera in F1.Dietro di lui Max Verstappen e Charles Leclerc, Sainz scala in quinta posizione dopo la penalità inflitta a seguito del contatto con Piastri. Il britannico ormai “figlio” della McLaren dal lontano 2017 si portava sulle spalle il record negativo di driver con più podi e punti in F1 a non aver mai vinto un Gran Premio. Dopo 110 GP finalmente Lando sfata il tabù vittoria. Il ...