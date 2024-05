Evade dal permesso premio - agente fuori dal servizio lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - La polizia penitenziaria di Lucca ha catturato un detenuto di nazionalità moldava che non è rientrato dopo aver fruito di undi cinque giorni. Lo rende noto il segretario regionale per la Toscana del sindacato Sappe, Francesco Oliviero. "Doveva rientrare nella struttura venerdì alle ore 21, come previsto dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza, ma non l'ha fatto ed è scattato l'allarme da parte del direttore - ricostruisce il Sappe - Sabato l'uomo è stato visto nel centro della città in compagnia di un ex detenuto da unlibero dalil quale ha immediatamente contattato il reparto di Lucca e l'ispettore di sorveglianza generale. Sul posto è stata inviata una pattuglia con due unità mentre l'non ha mai perso di vista il fuggitivo. ...