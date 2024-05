Europee - Federico Conte | sostegno a P - Annuziata e Decaro per l’Italia Mediterranea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn manifesto per: portareunita in Europa e l’Europa nel Mediterraneo. E’ la proposta dell’associazione Cittadino Sudd, presieduta da, che ha inviato una lettera e un documento politico al segretario nazionale del PD, Elly Schlein, per annunciare ildella rete associativa alla lista del Partito democratico per le prossime, e in particolare ai capilista Lucia Annunziata e Antonio. “Il Manifesto per– dice– è una proposta politica di riscatto e di rilancio del ruolo del Mezzogiorno in Italia e in Europa.non deve avere due politiche, una per il Nord che ...