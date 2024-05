Esplode Passaportopoli | così a Caracas diventano italiani | scandalo cittadinanza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un giro di cittadinanze italiane false, ottenute da famiglie venezuelane attraverso furti d'identità e certificati anagrafici artefatti, in modo da dimostrare l'esistenza di un avo italico nell'albero genealogico e acquisireil passaporto per discendenza, secondo il criterio dello jure sanguinis, ovvero il diritto di sangue. È questo il sospetto per cui il Consolato italiano aè finito sotto i riflettori degli inquirenti per una serie di pratiche sospette, che aprono scenari inquietanti e configurerebbero l'ipotesi di una compravendita delle cittadinanze. Un sistema in cui sarebbero coinvolti avvocati, traduttori e funzionari e che interessa sempre gli stessi comuni. Gli approfondimenti investigativi sono partiti lo scorso 9 gennaio, quando il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, ha presentato un esposto alla Procura di ...