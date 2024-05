Esplode la gioia del Montignoso Seconda promozione in due anni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Festa doveva essere e festa è stata. Dopo quella dello scorso anno, dalla Terza allacategoria, ilcentra un’altrae vola in Prima categoria: duein due. Grazie al 3-1 inflitto ieri a domicilio alla Filattierese, i ragazzi dell’allenatore Paolo Alberti sono rimasti davanti di un solo punto alla Fivizzanese, con cui si erano resi protagonisti di un duello a distanza infiammatosi nelle ultime gare, dopo che il pareggio dei rossoblù a Massarosa aveva permesso ai lunigianesi di riportarsi a una sola lunghezza di distanza. Un bel duello. Enorme la soddisfazione da parte della dirigenza montignosina e di tutta la squadra, che ha avuto modo di festeggiare con i propri tifosi, accorsi numerosi al campo ‘La Selva’ di Filattiera per sostenerla. "Abbiamo lottato ...

