Enoturismo - tra esperienz - natura e qualità il comparto si rafforza nel 2024

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’rappresenta unstrategico per l’Italia, caratterizzato da diversità e trasversalità territoriale, con una tradizione economica e culturale, che, combinate con leli ricchezze che il nostro territorio offre, rendono l’Italia un museo del vino a cielo aperto. Il vino fa parte della nostra tradizione e della nostra cultura, della nostra storia, con una passione tutta italiana, che trova nelle cantine, anche in quelle di piccole dimensioni, una delle maggiori espressività del nostro turismo. L’accoglienza, ovvero quell’a immersiva fortemente legata al vino e al territorio, è l’elemento fondamentale del successo dell’, che si connota come sostenibile e responsabile, enfatizzando laa favore dell’enoturista. Le cantine, anche le più ...

Enoturismo, tra esperienze, natura e qualità il comparto si rafforza nel 2024 - enoturismo, tra esperienze, natura e qualità il comparto si rafforza nel 2024 - La destagionalizzazione serpeggia come un mantra tra gli addetti ai lavori. L’enoturismo può aiutare a soddisfare questa esigenza creando percorsi turistici differenti. Il 2024 potrebbe essere un ...

Vino, con la formazione il settore ha una marcia in più - Vino, con la formazione il settore ha una marcia in più - L'industria vitivinicola italiana è strategica per il made in Italy, ma sono sempre più le sfide che deve affrontare. Ecco allora che avere buone competenze, organizzazione e formazione dei lavoratori ...

L’enoturismo impazza in Italia, boom di cantine e visitatori con un occhio alle novità del Vinitaly - L’enoturismo impazza in Italia, boom di cantine e visitatori con un occhio alle novità del Vinitaly - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...