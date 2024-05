Elisoccorso - svolta a Foligno L’Enac | atterraggi e decolli dalla ’piazzola’ ospedaliera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Via libera del, l’ente nazionale di aviazione civile, per l’elisuperficie dell’ospedale di. L’Ente ha dunque autorizzato l’utilizzo dell’elisuperficie H Ospedale di, in via Massimo Arcamone. Il via libera Enac consente l’utilizzo diurno della struttura con destinazione sanitaria. "Salutiamo con grande soddisfazione l’autorizzazione Enac - dichiara il direttore generale facente funzione della Usl Umbria Piero Carsili - che consente di rafforzare l’operatività del servizio didella Regione Umbria, strategico per le attività di soccorso e in grado di assicurare un’efficiente e tempestiva assistenza medica, mettendo a rete le strutture sanitarie e ospedaliere regionali". Il rilascio dell’autorizzazione alla gestione all’uso con operatività diurna e destinazione sanitaria è stata ...