Elezioni presidenziali in Ciad | l’Occidente rischia di perdere l’ultimo porto nel Sahel

(Di lunedì 6 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 13:02 Ilsi prepara oggi a eleggere il suo nuovo presidente. Con dieci candidati in lizza per la presidenza, tra cui il presidente di transizione, il generale Mahamat Idriss Dèby, e il suo primo ministro, Succès Masra, l’attenzione internazionale è saldamente puntata sulla capitale N’Djamena. Tuttavia, nonostante la L'articolo proviene da Il Difforme.

FRANCIA IN AFRICA/ Dal Ciad alla Libia, le strategie di Parigi per controllare i nuovi Stati indipendenti - FRANCIA IN AFRICA/ Dal ciad alla Libia, le strategie di Parigi per controllare i nuovi Stati indipendenti - Il radicamento della Francia nel continente africano è molto più complesso e articolato di quanto si possa pensare. Ecco come Parigi ha usato i suoi servizi ...

Elezioni presidenziali in Ciad, test per l'ultima pedina francese - Elezioni presidenziali in ciad, test per l'ultima pedina francese - Dieci i candidati in lizza, tra cui il presidente di transizione, il generale Idriss Dèby, e il suo primo ministro Masra ...

La transizione democratica attesa in Ciad forse non ci sarà - La transizione democratica attesa in ciad forse non ci sarà - Oggi in ciad, paese dell’Africa centrale attualmente governato da una giunta militare, più di otto milioni di persone voteranno un nuovo presidente. Secondo gli annunci fatti dai militari, le elezioni ...