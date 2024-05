Elezioni Baronissi - Petta | Una Baronissi più inclusiva al centro del nostro programma elettorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ieri è stato un giorno significativo per la nostra comunità, con l’inaugurazione di un nuovo punto d’ascolto neldella città, che si aggiunge a quelli già aperti nelle frazioni. Davanti ai cittadini riuniti, ho ribadito ilimpegno inserito all’interno delper una, con maggiore assistenza alle persone fragili e maggiori opportunità per gli “ultimi” contro ogni forma di marginalizzazione e disagio. – ad affermarlo è la candidata a Sindaco Anna. “La nostra visione si traduce in azioni concrete, con unazione attenta anche alle attività sviluppate dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno per offrire assistenza e supporto alle persone in ...