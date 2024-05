Eleonora Giorgi | Per il mio tumore Ciavarro è corso a Roma per starmi vicino Dopo anni di silenzio il mio ex marito mi ha dimostrato amore profondo

(Di lunedì 6 maggio 2024), reduce da una operazione delicata per rimuovere ilal pancreas , è apparsa sul palco dei David di Donatello per premiare Michele Riondino come Miglior Attore Protagonista per il film “Palazzina Laf”. L’attrice in una intervista a La Stampa ha raccontato di come ha vissuto questo momento difficile con la sua famiglia: “Sono grata all’che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli, ndr) e Massimo (, ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto. E devo aggiungere un cosa: adesso, con questa vicenda del, è successo che, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre aperaccanto. La notte in cui ho fatto ...

Dopo l’annuncio della guarigione dal tumore al pancreas, Eleonora Giorgi scoppia in lacrime . Ha esaudito uno dei suo desideri quando ha accompagna to il figlio Andrea all’altare. L’attrice e produttrice sta affrontando un momento difficile della sua ...

Eleonora Giorgi: “Con il tumore, i miei figli e il mio ex Massimo Ciavarro sono tornati. Lotterò fino in fondo" - Eleonora giorgi: “Con il tumore, i miei figli e il mio ex Massimo Ciavarro sono tornati. Lotterò fino in fondo" - “Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli, ndr) e Massimo (Ciavarro, ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto. E ...

Eleonora Giorgi e la gioia dopo la malattia: l’attrice appare in splendida forma mentre accompagna il figlio all’altare! [FOTO] - Eleonora giorgi e la gioia dopo la malattia: l’attrice appare in splendida forma mentre accompagna il figlio all’altare! [FOTO] - A poco più di un mese dal delicato intervento chirurgico, Eleonora giorgi appare in pubblico per accompagnare il figlio all'altare ...

Eleonora Giorgi, le nozze del figlio Andrea Rizzoli: l'attrice emozionata dopo l'operazione contro il tumore - Eleonora giorgi, le nozze del figlio Andrea Rizzoli: l'attrice emozionata dopo l'operazione contro il tumore - Eleonora giorgi ha esaudito uno dei suo desideri quando ha accompagnato il figlio Andrea all'altare. L'attrice e produttrice sta affrontando un momento veramente difficile della sua ...