Educare i giovani all’affettività Ora scatta il progetto nelle scuole

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha segnato un prima e un dopo". Ne è convinta Giulia Minoli, presidente di ’Una Nessuna Centomila’, Fondazione per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, che insieme ad Axa Italia presenta unnazionale di sensibilizzazione rivolto alleitaliane, dove la grande assente continua ad essere l’educazione. Il dopo che scorge Minoli parte proprio da qui: dalle nuove generazioni, davanti al bollettino di femminicidi che non accenna a diminuire, pongono sempre più "una domanda insistente: cosa possiamo fare noi?". Una domanda alla quale gli adulti, intanto, continuano a rispondere in ordine sparso. In Europa non esiste ancora un quadro normativo omogeneo di riferimento sull’educazione...

"A Giulia e a tutte le altre": presentato il libro con le storie di 38 donne vittime di violenza - "A giulia e a tutte le altre": presentato il libro con le storie di 38 donne vittime di violenza - A distanza di qualche mese dal femminicidio di giulia Cecchettin, l’obiettivo è di continuare ... in questo caso le donne e per educare la società attraverso una serie di racconti e di immagini che ...

Sorella di Giulia, 'oggi avresti 30 anni e vorrei pace per noi' - Sorella di giulia, 'oggi avresti 30 anni e vorrei pace per noi' - "Vorrei spezzare l'incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando nelle tue 30 candeline, come se potessi soffiare via tutto il male". (ANSA) ...

Scuola, coinvolgente convegno per educare i bambini all'empatia - Scuola, coinvolgente convegno per educare i bambini all'empatia - "educare i piccoli all'empatia" è il titolo del convegno ispirato alla favola "Libera come una Libellula e coraggiosa come un'ape", che si è tenuto lunedì 29 aprile 2024 all'ex Teatro Verdi di Ferrara ...