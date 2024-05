È morta Lorena Dazzi Era in coma da 2 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) È stata una prima domenica di maggio molto triste a Seravezza per tutta la comunità: ieri si è spenta a 67 anni, che da circa dueera inper un’improvvisa emorragia celebrale.lavorava all’Asl come operatore socio sanitario (ad agosto sarebbe andata in pensione). Poi era stata una volontaria sempre pronta a dare una mano riciclandosi in più ruoli nella società di calcio cittadina: al Seravezza Pozzi infatti aveva fatto sia la speaker dello stadio sia l’addetta alla biglietteria. Ultimamente era rimasta vicina alla squadra come tifosa, anche perché marito, figlia e genero sono sempre presenti nel club verdazzurro. Tant’è che ieri il Seravezza è a lei che ha voluto dedicare la vittoria in rimonta ottenuta nell’ultima giornata del campionato di Serie D. "Ci ha lasciato la ...