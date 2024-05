È cambiato tutto Isola dei Famosi - la comunicazione su Matilde Brandi e Edoardo Stoppa

(Di lunedì 6 maggio 2024)dei, le ultime novità. Recentemente sul reality condotto da Vladimir Luxuria si sono abbattute critiche e aggiornamenti poco rassicuranti. Sui social c’è chi ha definito il programma un “flop totale” paventando la chiusura anticipata visti gli ascolti non proprio ottimi. Poi è arrivata la notizia della decisione dei vertici Mediaset. I dirigenti del Biscione hanno infatti deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale. D’ora in poi ci sarà una sola puntata a settimana, cancellata quella del giovedì. Non solo. Dal lunedì l’si trasferisce al martedì, al suo posto andrà in onda “Io Canto”. Dunque saranno anche meno le puntate da qui alla fine. Intanto stasera, lunedì 6 maggio, ariveranno nuovi naufraghi mentre saluterà tutti Daniele Radini Tedeschi. Leggi anche: “Non potevano fare altro”. Mediaset ci ha ...

Colpo di scena in vista della nuova puntata dell’ Isola dei Famosi in programma stasera su Canale 5. Per la prima volta dall’inizio di questa edizione cambia tutto. In arrivo una comunicazione urgente per due naufraghi. Si tratta di Samuel e Peron e ...

Isola dei Famosi Anticipazioni: 3 Ingressi e Bruganelli in Honduras per salvare l’edizione - Isola dei famosi Anticipazioni: 3 Ingressi e Bruganelli in Honduras per salvare l’edizione - L'Isola dei famosi torna in onda con una settima puntata piena di colpi di scena: ecco cosa vedremo martedì 7 maggio 2024 su Canale 5 dalle 21,45!

Isola: Khady, Edoardo Franco, Matilde e Artur in 'missione' per trovare il tesoro (Video) - Isola: Khady, Edoardo Franco, Matilde e Artur in 'missione' per trovare il tesoro (Video) - A L'Isola dei famosi Matilde Brandi in coppia con Artur Dainese e Khady ... ma lo chef è riuscito a farle cambiare idea. Il nome di Greta Zuccarello è stato bocciato da Khady, ma in un secondo momento ...