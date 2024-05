Due panchine gialle per Giulio Regeni

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - Due panchinaper ricordaresono state inaugurate, questa mattina, nel giardino del Cenacolo di Salvi, in via di San Salvi, e davanti alla sede del Quartiere 3 in via del Tagliamento. Le cerimonie di intitolazione si sono svolte alla presenza dell'assessora alla cultura della memoria e dei presidenti dei Quartieri 2 e 3. Il giallo è diventato il colore simbolo della battaglia della famigliae di Amnesty che continuano a chiedere che sia fatta luce sulle vere circostanze del sequestro e dell’omicidio del giovane ricercatore friulano il cui cadavere venne trovato il 3 febbraio 2016 nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti al Cairo:era un dottorando dell’Università di Cambridge e si trovava in Egitto per una ricerca sui sindacati ...

