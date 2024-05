Due nuove funivie per unire il Comelico Bellunese alla Val Pusteria Bolzano Cai e ambientalisti | Sfregio all’ambiente

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il collegamento sciistico tra il, nel, e l’Alta Val, nella provincia di, sembra proprio che si farà. Con dueche condividono la stazione di valle, la prima diretta verso Cima Colosei, la seconda in direzione opposta verso Col d’La Tenda, oltre a una nuova pista e un nuovo tratto in diramazione dall’esistente pista Campo, provvisto d’impianto di innevamento programmato, alimentato da un bacino idrico. In aggiunta ci sarà la realizzazione di un balcone panoramico in località Colosei e il restauro, messa in sicurezza e infrastrutturazione impiantistica minima delle opere fortificate del Vallo Alpino e della linea di difesa della Grande Guerra. Ora ci sono anche le risorse necessarie, dopo che al comunedi ...

“CTGS, SENZA FUNIVIA A RISCHIO CONTINUITÀ AZIENDALE”: IN REPORT PIGNATELLI PASSIVO DI 450MILA EURO - L’AQUILA – “È evidente che in mancanza del corrispettivo per il servizio di gestione della funivia di Fonte Cerreto, tutti i settori aziendali del Centro turistico del Gran Sasso, presentano delle per ... Continua a leggere>>

In centro sempre più schiacciati, sognando le piste da sci a Erzelli - Ricordo che qualche anno fa ci raccontavano che quelle vibrazioni sotto Manin dipendevano dalla realizzazione di uno o due nuovi tunnel ferroviari, operazione che avrebbe consentito l’utilizzo di velo ... Continua a leggere>>

Arabba, le Dolomiti da vivere a piedi o in bicicletta. E dormendo in tende sospese sugli alberi - La località ai piedi della Marmolada offre numerose esperienze stimolanti per la stagione estiva: gli appuntamenti da non perdere e le proposte di itinerario ... Continua a leggere>>